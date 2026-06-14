Mann demoliert wahllos 30 Autos in Hamburg

In der Nacht hat ein Mann in Hamburg-Billstedt wohl wahllos auf zahlreiche Autos eingeschlagen und sie beschädigt. (Illustration) Lino Mirgeler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Billstedt hat ein Mann wohl wahllos 30 Fahrzeuge demoliert. Er habe mit viel Kraft Scheiben eingeschlagen und Außenspiegel zerstört, sagte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei in Hamburg. Dabei habe er sowohl Windschutzscheiben als auch Seiten- und Heckscheiben beschädigt.

Ein Zeuge hatte die Zerstörungsaktion in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.40 Uhr, bemerkt und die Polizei alarmiert. Gleichzeitig sei er dem Mann gefolgt und habe ihn schließlich so lange festgehalten, bis die Polizeibeamten da waren.

Warum der Mann die Autos demolierte und ob er betrunken war, konnte der Polizeibeamte des Lagezentrums nicht sagen. Auch zum Alter des Mannes lagen ihm keine Informationen vor. Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen und später wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.