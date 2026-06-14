Mahnwache gegen AfD-Jugend – Polizei löst Sitzblockaden auf

Dötlingen (dpa/lni) –

Die Polizei hat Sitzblockaden gegen ein Treffen der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) aufgelöst. Die Einsatzkräfte schritten «in einzelnen Fällen unter Anwendung einfachen körperlichen Zwangs ein», teilte die Polizei mit. Was das konkret bedeutet und ob dabei jemand verletzt wurde, blieb unklar.

Der Landesverband der AfD-Jugendorganisation traf sich am Samstag zu einer nicht öffentlichen Veranstaltung. Das Bündnis «Brettorf bleibt Bunt» (Brettorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Dötlingen) organisierte nachmittags eine Mahnwache, an der sich laut Polizei zeitweise bis zu 100 Menschen beteiligten.

Mehrere Demonstrierende sollen die Zufahrtswege zum Veranstaltungsort mit Sitzblockaden blockiert haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie sollen Äste und ein Straßenschild auf die Fahrbahn gelegt haben, um die Anreise zu erschweren. Die Polizei forderte die Menschen nach eigenen Angaben auf, ihren Protest zu verlagern. Doch dem Aufruf seien nicht alle gefolgt, sodass die Beamten schließlich mit Zwang durchgriffen.