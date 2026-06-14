Feuerwerk sorgt für nächtliche Vollsperrung auf der A1

Ratekau (dpa/lno) –

Bereits abgebrannte Feuerwerkskörper haben in einem Wagen auf der Autobahn 1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) plötzlich wieder zu qualmen angefangen. Das Fahrzeug befand sich gerade auf dem Rückweg einer Veranstaltung, bei der das Feuerwerk gezündet wurde, wie die Polizei mitteilte. Um ein Feuer im Auto zu verhindern, stiegen die Insassen aus und zogen die Reste der Feuerwerkskörper aus dem Fahrzeug.

Während das Feuerwerk den Angaben zufolge schließlich vollständig abbrannte, musste die Autobahn in der Nacht rund eine Stunde lang gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.