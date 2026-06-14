Schlägerei auf Schützenfest – bis zu 15 Angreifer in Uetze

Uetze (dpa/lni) –

Bei einem Schützenfest in Uetze (Region Hannover) haben bis zu 15 Menschen auf zwei junge Männer eingeprügelt. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag zunächst mit vier Personen in Streit. Die Gruppe attackierte den Mann mit Faustschlägen. Der 18-Jährige sei anschließend ins Festzelt gegangen, um einen Freund zur Unterstützung zu holen. Danach sei es erneut zu einer Auseinandersetzung mit den vier Beteiligten und weiteren Personen gekommen.

Zehn bis 15 Personen sollen auf die beiden jungen Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Die Gruppe floh zunächst zu Fuß und dann vermutlich mit Autos. Nach Angabe der beiden Männer soll es sich um Jugendliche im Alter von 16 Jahren handeln. Die Geschädigten erlitten leichte Prellungen und Schnittwunden am Kopf.