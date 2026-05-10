Schiffe verlassen Hamburger Hafen nach Geburtstagswochenende

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Hafengeburtstag wird heute mit der bunten Auslaufparade (ab 15.00 Uhr) der Schiffe zu Ende gehen. Dann können Schiffsliebhaber ein letztes Mal an diesem Wochenende die Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote aus aller Welt bestaunen, die sich aus der Hansestadt verabschieden.

Bei dem Hafenfest waren in diesem Jahr insgesamt mehr als 250 Schiffe angekündigt und mehr als eine Million Besucher erwartet worden. Wie viele Menschen die Partymeile in diesem Jahr anzog, wollen die Veranstalter heute bekanntgegeben.

Neben dem Hafengeburtstag lockt auch das Spiel des Hamburger SV im Volksparkstadion gegen den SC Freiburg am Nachmittag (15.30 Uhr) Besucher in die Stadt. Wegen einer abschnittsweisen Sperrung der A7 einschließlich des Hamburger Elbtunnels in Richtung Süden bis voraussichtlich 19.00 Uhr könnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen.