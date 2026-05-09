SG Flensburg-Handewitt festigt Champions-League-Kurs

Flensburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt steuern weiter auf Champions-League-Kurs. Der Tabellen-Zweite gewann sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe nach einer kleinen Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte mit 38:30 (21:17). Beste Werfer waren Simon Pytlick mit acht Toren für Flensburg sowie Tim Suton mit neun Treffern für Lemgo.

Nach einer ausgeglichenen Startphase bekamen die Norddeutschen die Partie vor den 6.300 Zuschauern besser in den Griff. Vom 14:14 (23. Minute) ging es kurz vor dem Seitenwechsel zum 21:16. Vor allem, wenn die Flensburger es schafften, in ihr Tempospiel zu kommen, wurde es gefährlich.

Auszeit von Coach Pajovic bringt die SG wieder in die Spur

Der Neustart in die zweite Hälfte misslang dann aber komplett. Nur ein Treffer gelang bis zur 41. Minute. Die Gäste dagegen trafen sechsmal und lagen beim 23:22 wieder in Führung. SG-Coach Ales Pajovic nahm eine Auszeit, um das Spiel seiner Schützlinge neu zu ordnen.

Die Ansprache des Trainers kam zur rechten Zeit: Mit sieben Toren in Serie enteilte die Gastgeber wieder auf 29:23 (50.). Großen Anteil daran hatten Lasse Möller, der im Angriff die Akzente setzte, und Torhüter Benjamin Buric, der mit seinen Paraden für defensive Stabilität sorgte. Lemgo hatte dem Flensburger Spektakel nun nichts mehr entgegenzusetzen.