Nächster Neuzugang perfekt: Werder holt Spanier Chuki

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler Ivan San Josa Cantalejo, genannt Chuki, kommt ablösefrei vom spanischen Zweitligisten Real Valladolid. Der 22-jährige Spanier spielte auch schon zusammen mit Profis wie Gavi (FC Barcelona) oder Stefan Bajcetic (FC Liverpool) in der U18-Auswahl seines Landes.

«Er ist ein richtig guter Fußballer, der in der Offensive hauptsächlich zentral im Mittelfeld gespielt hat, der aber auch auf den Außenpositionen auftauchen kann», sagte Werder-Trainer Daniel Thioune. «Er hat in dieser Saison in La Liga 2 mit 15 Scorerpunkten in 34 Einsätzen eine gute Quote.»

Vor Chuki hatten die Bremer bereits den französischen Stürmer Kenny Quetant von AC Le Havre verpflichtet. Auch der ist erst 19 Jahre alt.