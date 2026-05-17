Popp trifft doppelt beim Abschiedsspiel in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Zwei Treffer und Standing Ovations: Alexandra Popp hat sich bei ihrem letzten Spiel für den VfL Wolfsburg gebührend von den Fans verabschiedet. Nach 14 Jahren im Club zeigte die 35-Jährige beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg in der Volkswagen Arena noch einmal ihr ganzes Können. Kommende Saison wird sie in ihrer Heimatregion für den aktuell noch drittklassigen Club Borussia Dortmund auf Torejagd gehen.

Die frühere Nationalkapitänin verneigte sich bei ihrem ersten Tor nach 13 Minuten vor dem Publikum. Sie traf auf ihre typische Art: mit dem Kopf. Ihre Mitspielerinnen suchten die Offensivspielerin unentwegt. Und sie setzte noch einen darauf, als sie mit einem satten Freistoßschuss (40.) sehenswert erhöhte.

Spalier für Popp

Popp verabschiedete sich vom VfL mit 131 Treffern in 256 Bundesligaspielen. Nach etwa 55 Minuten bekam das Club-Idol bei ihrer Auswechslung stehend dargebrachten Beifall und die Spielerinnen beider Teams bildeten ein Spalier. Sie überreichte die Kapitänsbinde an Svenja Huth.

Popp musste nach ihrer Auswechslung noch mitansehen, wie Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero (75.) mit einem Freistoß aus der eigenen Hälfte für die Gäste kurios verkürzte. Nur kurz darauf ließ aber Janou Levels mit ihrem Treffer (78.) nicht zu, dass der Abschiedssieg in Gefahr geriet.

In dieser Saison verpasste Popp mit den Wölfinnen sowohl den Gewinn der Meisterschaft als auch vor wenigen Tagen den Pokalsieg gegen den in den vergangenen Jahren überlegenen FC Bayern München. Insgesamt feierte Popp mit dem VfL zweimal den Gewinn der Champions League, siebenmal den deutschen Meistertitel und elfmal den DFB-Pokal.

Auch Kellermann verabschiedet

Auch für den Wolfsburger Erfolgsarchitekten Ralf Kellermann war es der letzte Auftritt bei einem Spiel des VfL Wolfsburg in dieser Funktion. Vor der Partie wurde der 57-Jährige verabschiedet. Auch der Profifußall-Direktor, einer der erfolgreichsten Trainer und Manager im Frauenfußball, kehrt dem VfL im Sommer nach 21 Jahren den Rücken und schließt sich dem BVB an.

Zudem liefen die Spielerinnen Lineth Beerensteyn, Karla Brinkmann, Caitlin Dijkstra, Vivien Endemann und Nelly Smolarczyk zum letzten Mal für den Club auf.