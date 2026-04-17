Michael Schulte: Neues Album zwischen Pop, Folk und Familie

Köln (dpa) –

Mit sanfter Stimme und der Ballade «You Let Me Walk Alone» über seinen früh gestorbenen Vater singt sich Michael Schulte vor acht Jahren in die Herzen der europäischen Musikfans. Beim Eurovision Song Contest in Lissabon landet der Sänger mit den roten Locken auf Platz vier – für Deutschland ein sensationelles Ergebnis. Am Freitag (17. April) erscheint nun Schultes sechstes Studioalbum mit dem Titel «Beautiful Reasons» – inspiriert von seiner Frau und seinen beiden Kindern.

«Es ist organischer geworden, was Musik, Instrumentierung und Produktion angeht», sagt Schulte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über seinen neuen Sound. Der Vorgänger «Remember me» vor zweieinhalb Jahren war elektronischer und bediente damit den damaligen Trend. Diesmal orientiert sich der 35-Jährige, der in der Nähe von Flensburg aufwuchs, mehr an handgemachter Folkmusik mit einer klaren Pop-Ausrichtung.

Es seien auch viele Songs dabei, «die nach vorne gehen, die gut ins Radio passen und zu denen man auch feiern oder tanzen kann. Aber auch die Balladen gehören für mich immer dazu», meint Schulte. Das hört man etwa in «If You Love Me» mit US-Sängerin Norma Jean Martine, der ersten Ballade des Albums, oder der ruhigen Popnummer «Floating».

Gemütliche Wein-Abende statt durchtanzte Clubnächte

Tanzbar wird es vor allem bei «Beautiful Reason», «Meteorite», «Dance These Tears Away» oder «5am». Schulte sagt, bei ihm selbst kämen durchtanzte Clubnächte nur noch selten vor. «Das kann auch am Alter liegen. Mit Mitte 30 hört es ja auch irgendwann auf, dass man noch in den Club geht und tanzt.» Das letzte Mal sei das vor drei oder vier Jahren mit seinem Kollegen und Freund Max Giesinger in Zürich passiert, mit dem er 2012 zusammen im Finale der Musikshow «The Voice of Germany» stand.

«Ich gehe gerne mal ins Restaurant, esse und trinke Wein dazu oder in eine Bar. Aber dann freue ich mich auch, wenn ich um Mitternacht oder spätestens ein oder zwei Uhr im Bettchen liege.»

Das hat vermutlich auch mit dem gefestigten Familienleben des Popsängers zu tun, der im Gegensatz zu vielen anderen Popstars in keiner Großstadt wohnt, sondern auf dem Land – in der Nähe von Buxtehude. 2018, einen Monat nach seiner ESC-Teilnahme, heiratete Schulte dort seine Partnerin Katharina. Mittlerweile haben sie zwei Söhne im Alter von acht und fünf Jahren.

«Ich glaube schon, dass viele Musiker eher später loslegen mit dem Familienleben. Da war ich mit 28 Jahren wahrscheinlich einer der Ersten unter den deutschen Musikern. Aber ich hatte schon immer Lust darauf, eine Familie zu gründen und das auch nicht zu spät.»

Songs für Frau und Söhne

Schultes Familie bildet den roten Faden des neuen Albums – mit einer äußerst charmanten Idee. So ist seine schon 2024 veröffentlichte Single «Beautiful Reason» (auf Deutsch: «Schöner Grund») seiner Frau gewidmet. Der letzte Track des Albums heißt nun «Beautiful Reasons» («Schöne Gründe»). Eine Ballade, die er für seine Kinder geschrieben habe, so wie auch «Grow As We Go».

«Es geht darum, wie man gemeinsam wächst und wie ich versuche, so lange wie möglich auf ihrer Reise dabei zu sein. Ich will mein Bestes geben, sie zu unterstützen, dass sie glücklich sind und ein schönes Leben haben.»

Luis und Lenny wüssten zwar mittlerweile, dass er Musiker und berühmt ist. Seine Texte übersetze er für sie aber nicht. «Dafür sind sie einfach noch ein bisschen zu jung. Aber sie finden das schon sehr cool, was ich da so musikalisch mache.»

Trotz des Familienlebens gibt es auf «Beautiful Reasons» auch die emotionale Ballade «Granted» über eine zerbrochene Liebe. Auf der kommt Schultes rau-kräftige Stimme besonders gut zur Geltung. «Gefühlt muss ich natürlich viele Jahre zurückgehen, weil ich das letzte Mal vor 13 Jahren oder so Herzschmerz hatte. Aber dieses Gefühl kennt man natürlich auch jetzt noch», erklärt Schulte. «Auch wenn ich aktuell nicht mehr so empfinde, schreibe ich gerne solche Songs.»

Tour mit neuen Arrangements

Die 16 Lieder, von denen viele bereits als Single erschienen sind, zeigen erneut, wie vielfältig der zweifache Vater musikalisch ist und wie er sich in den 15 Jahren seiner Karriere weiterentwickeln konnte. Dazu gehört auch eine ganz spezielle Akustiktour, die ihn aktuell in besondere Konzerthäuser wie die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Prinzregententheater in München führt – vor Sitzpublikum.

«Wir lassen die Songs anders klingen und haben alles umarrangiert. Sie sind zum Teil etwas ruhiger. Nicht ganz so viel Party, feiern, springen und tanzen, sondern auch was fürs Herz und zum Zuhören.»