Hrubesch wird 75: Polzin will für HSV-Legende singen

Hamburg (dpa) –

Hamburgs Fußball-Legende Horst Hrubesch wird heute 75 – und darf sich auf ein besonderes Ständchen freuen. «Bei Horst geben wir Vollgas», kündigte HSV-Coach Merlin Polzin an. «Wenn wir nicht live singen können, werden wir es sicherlich per Video machen.»

Hrubesch und der 40 Jahre jüngere Polzin sind seit der Schlussphase der Saison 2020/21 befreundet. Damals sollte das Duo die Norddeutschen nach der Trennung von Daniel Thioune noch in die Erste Liga führen, scheiterte aber mit Platz vier knapp. «Für mich war es sehr, sehr besonders. Die Zeit war alles andere als erfolgreich. Aber Horst ist ein unfassbar toller Mensch», blickte Polzin nun zurück.

Auch heute sind Polzin und Hrubesch häufig im Austausch. Dabei sei der frühere Stürmer auch durchaus kritisch, aber immer wertschätzend. «Das möchte ich nicht missen», sagte Polzin, der Hrubesch zum Geburtstag am liebsten einen Derbysieg schenken würde. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert der HSV im Bremer Weserstadion.