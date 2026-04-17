Radfahrer stoßen zusammen: 82-Jähriger schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 82-Jähriger ist bei einem Zusammenprall mit einem anderen Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann befuhr am Donnerstagabend in Hamburg einen Radweg in die der Fahrtrichtung entgegengesetzte Richtung, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin sei er mit einem 59-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der 82-Jährige sei gestürzt und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Er wurde den Angaben zufolge mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-Jährige blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 82-Jährigen.