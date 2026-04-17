In Pohnsdorf brennt Stall mit 6.000 Hühnern

Pohnsdorf (dpa/lno) –

Ein Stall mit 6.000 Hühnern hat in Pohnsdorf im Kreis Plön in der Nacht gebrannt. Über das Schicksal der Tiere war laut Polizei zunächst nichts bekannt. Verletzte Menschen habe es keine gegeben. Der Feuerwehreinsatz in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein hatte am späten Donnerstagabend begonnen und lief auch noch in den frühen Morgenstunden.

Der Stall sei etwa 20 mal 60 Meter groß, hieß es weiter. Das Löschwasser wurde den Angaben zufolge aus einem etwa einen Kilometer entfernten See zum Brandort transportiert. Anwohner sollten laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten.