Lucky Luke und die Grimms – Lesereise entlang Märchenstraße

Kassel/Bremen/Berlin (dpa/lhe) –

Lucky Luke gehört zu den wohl bekanntesten Comic-Helden. Seit 80 Jahren reitet der einsame Cowboy mit dem roten Halstuch auf seinem treuen Pferd Jolly Jumper dem Sonnenuntergang entgegen. Zum Jubiläum erscheint eine ungewöhnliche Hommage, wie die Deutsche Märchenstraße mitteilte. In dem Comic-Band «Die Grimm Brothers» treffen die Brüder Grimm im Wilden Westen auf Lucky Luke.

Cowboy trifft Märchensammler

Die Geschichte: Auf einer Lesereise in Amerika merken die Märchensammler Jacob und Wilhelm Grimm schnell, dass man im Wilden Westen mit Schneewittchen und dem Froschkönig wenig anfangen kann. Die Tour droht ein gewaltiger Flop zu werden. Glücklicherweise ist Lucky Luke zur Stelle, um zu helfen.

«Die Grimm Brothers» erscheint am 9. Juni. Die kreativen Köpfe hinter der Hommage sind die deutschen Comic-Künstler Flix (Text) und Reinhard Kleist (Zeichnungen). Sie gehen vom 13. bis 18. Juni auf Lesereise entlang der Deutschen Märchenstraße – von Hanau, dem Geburtsort der Grimms, über Marburg, Kassel und Bremen bis nach Berlin, dem Sterbeort der Brüder. Die Tour ist eine Kooperation zwischen dem Berliner Verlag Story House Egmont und dem Verein Deutsche Märchenstraße.

Sechstägige Lesereise entlang der Deutschen Märchenstraße

Lucky Luke, der bekanntlich schneller schießt als sein Schatten, wurde vom belgischen Zeichner Morris ersonnen. Laut den Veranstaltern der Lesetour ist «Die Grimm Brothers» erst die dritte Hommage eines deutschen Künstlerpaares in der 80-jährigen Geschichte der Comic-Serie. Mit folgenden Lese- und Signierstunden wollen Flix und Kleist die Geschichte lebendig werden lassen: