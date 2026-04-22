Mann erliegt Stichverletzung – Polizei ermittelt

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Tod eines schwer verletzten Mannes hat die Polizei in Bremen Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen. Der 41-Jährige war von Polizei und Rettungskräften am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen in einer Wohnung im Stadtteil Schwachhausen gefunden worden. Er hatte laut Polizei eine Stichverletzung im Bauch erlitten. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen führten den Angaben zufolge nicht zum Erfolg. Der Mann sei noch in der Wohnung gestorben, hieß es.