Mit fast drei Promille gegen den Baum – unverletzt

Rotenburg/Wümme (dpa/lni) –

Ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer ist mit fast drei Promille bei Groß Ippensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) von einem Feldweg abgekommen und vor einem Baum zum Stehen gekommen. Ersthelfer konnten am Dienstagabend zunächst keine Person am Fahrzeug feststellen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten kam der unverletzte Fahrer aus der Schlafkabine. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.