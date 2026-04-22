Mit fast drei Promille gegen den Baum – unverletzt

22. April 2026 13:27
Ein Lkw-Fahrer fährt mit fast drei Promille gegen einen Baum. (Archivbild) Nicolas Armer/dpa
Ein Lkw-Fahrer fährt mit fast drei Promille gegen einen Baum. (Archivbild) Nicolas Armer/dpa

Rotenburg/Wümme (dpa/lni) –

Ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer ist mit fast drei Promille bei Groß Ippensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) von einem Feldweg abgekommen und vor einem Baum zum Stehen gekommen. Ersthelfer konnten am Dienstagabend zunächst keine Person am Fahrzeug feststellen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten kam der unverletzte Fahrer aus der Schlafkabine. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260422-930-978476/1

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