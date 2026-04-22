Denkmalgeschützter Paternoster ohne Genehmigung ausgebaut

Hamburg (dpa/lno) –

Der vermutlich älteste Paternoster der Welt ist aus einem Hamburger Gebäude ohne Genehmigung des Denkmalschutzamts ausgebaut worden. Es sei umgehend ein Baustopp verhängt worden, teilte die Kulturbehörde mit. Der historische Aufzug war 2018 von einem Kunsthistoriker wiederentdeckt und anschließend aufwendig saniert worden.

Die Anlage im Flüggerhaus, einem Kontorhaus aus dem Jahre 1908 am Rödingsmarkt, war Ende der 70er Jahre stillgelegt worden. Das Flüggerhaus gehörte bis vor wenigen Jahren dem Unternehmen Signa Real Estate von René Benko. Nach der Pleite des Immobilien-Imperiums wurde das Gebäude verkauft, nach einem aktuellen Bericht von NDR 90,3 an den Hamburger Investor Harm Müller-Spreer.

Ihm droht jetzt Ärger mit den Behörden. «Das Denkmalschutzamt wird sich nun einen Überblick über den entstandenen Schaden verschaffen und die weiteren rechtlichen Schritte klären», erklärte der Sprecher der Behörde, Enno Isermann. Er verwies auf das Hamburgische Denkmalschutzgesetz, nach dem Eigentümer verpflichtet werden können, ein beschädigtes Denkmal auf eigene Kosten wiederherzustellen. Auch die Verhängung eines Ordnungsgelds ist möglich. Der Investor äußerte sich zunächst nicht zu der Angelegenheit.