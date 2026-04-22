15-jährige Radfahrerin von Traktor erfasst – Lebensgefahr

Die Jugendliche erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist in der Region Hannover bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen sei am Morgen in Neustadt am Rübenberge im Ortsteil Eilvese von einem Traktor erfasst worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die Jugendliche gegen 7 Uhr mit ihrem Fahrrad aus einer Nebenstraße in den Einmündungsbereich einer Hauptstraße ein. Gleichzeitig näherte sich dort ein 28 Jahre alter Mann mit einem Traktor aus Richtung des Bahnhofs von Eilvese.

Unfallstelle war vier Stunden lang gesperrt

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, als die 15-Jährige in Richtung Bahnhof weiterfahren wollte. Dabei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Hauptstraße war im Bereich der Unfallstelle etwa vier Stunden lang gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.