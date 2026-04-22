Kiels Oberbürgermeister Yilmaz nimmt Amtsgeschäfte auf

Kiel (dpa/lno) –

Kiels neuer Oberbürgermeister Samet Yilmaz hat seine Amtsgeschäfte aufgenommen. Den ersten Arbeitstag habe er mit einem gemeinsamen Frühstück mit seinem Büroteam begonnen, sagte der 44-Jährige beim Presstermin in seinem neuen Amtszimmer im Kieler Rathaus.

«Ich wurde sehr herzlich empfangen.» Man habe die Termine der Woche besprochen, so der Grünen-Politiker. «Ich freue mich auf die ersten Tage.» Eines der ersten Themen sei die angespannte Haushaltslage. Dazu werde er sich mit dem stellvertretenden Kämmerer treffen.

Yilmaz gewann die Stichwahl im Dezember

Yilmaz hatte sich im vergangenen Dezember in einer Stichwahl mit 54,1 Prozent der Stimmen im Rennen um die Verwaltungsspitze in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt durchgesetzt. Er gewann gegen den parteilosen Gerrit Derkowski, den CDU, FDP und SSW unterstützt hatten. Yilmaz folgt auf den Sozialdemokraten Ulf Kämpfer, der das Amt zwölf Jahre innehatte. Der SPD-Landesvorsitzende will bei der Landtagswahl im nächsten Jahr als Spitzenkandidat seiner Partei antreten.

Überschattet wurde die Amtsübergabe von einem Disziplinarverfahren gegen Yilmaz aus seiner früheren Tätigkeit beim Verfassungsschutz. Es geht um mögliche Verfehlungen im Amt. «Das Verfahren kann mich auch entlasten. Ich konzentriere mich voll auf die Arbeit», sagte der Oberbürgermeister.