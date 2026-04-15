Bewohner bei Kellerbrand eingeschlossen – Schwerverletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Kellerbrand hat die Feuerwehr zwölf Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Niendorf gerettet. Das Treppenhaus war stark verraucht, sodass mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen waren, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte holten die Bewohnerinnen und Bewohner demnach aus dem Gebäude. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt. Sie kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen blieben unverletzt.

Angaben der Polizei nach brannte im Keller Unrat. Laut Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Nachdem das Treppenhaus wieder rauchfrei war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Außerdem wurden in der Nähe zwei brennende Müllcontainer gelöscht.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und schließt den Angaben nach Brandstiftung nicht aus.