Lkw kommt von Straße ab und kippt um

Helvesiek (dpa/lni) –

Ein mit Düngemittel beladener Lastwagen ist im Landkreis Rotenburg von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 59-Jährige habe angegeben, aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Aus dem Lkw-Tank trat Treibstoff aus.

Bei dem Unfall wurden Straßenbäume beschädigt, einer drohte umzustürzen. Für die Bergungs- und Sicherungsarbeiten wurde die Kreisstraße 212 bei Helvesiek in beide Richtungen gesperrt. Die Maßnahmen sollten bis in die späten Nachmittags- oder frühen Abendstunden andauern.