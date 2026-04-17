Kleinkind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Tarp (dpa/lno) –

Ein Kleinkind ist in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) von einem Auto überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall habe sich am Vormittag bei einem Spielplatz ereignet, teilt die Polizei mit.

Eine 27-Jährige wollte demnach mit ihrem und dem Kind der 25-jährigen Fahrerin des Wagens den Spielplatz besuchen. Dort angekommen habe die Frau ihren einjährigen Sohn aus dem Auto genommen und auf dem Gehweg abgesetzt, um das Kind der Fahrerin ebenfalls aus dem Auto zu holen. Dazu sei sie einmal um den Wagen herumgegangen. In der Zwischenzeit sei ihr Kleinkind unbemerkt vor das Auto gelaufen. Als die 25-jährige Fahrerin losfuhr, habe sie den kleinen Jungen übersehen und ihn überfahren.

Ersthelfer versuchten, den Jungen zu reanimieren

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leiteten Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen ein. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus. Die beiden Frauen wurden mit einem Schock ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.