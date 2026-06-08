Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen boomen

Hannover (dpa/lni) –

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen wachsen weiter. Die Zahl der Mädchen und Jungen, die dort Mitglieder seien, sei zuletzt auf 54.689 gestiegen, teilte der Verein Niedersächsische Kinder- und Jugendfeuerwehr auf Basis von Zahlen des Innenministeriums mit. Im Vergleich zu 2024 entspricht das einem Zuwachs von 2,5 Prozent oder 1.349 Jungen und Mädchen. Damit setze sich der positive Trend der Vorjahre fort, hieß es vom Verein.

«Diese Entwicklung ist beeindruckend und zeigt, wie attraktiv die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen für junge Menschen sind», sagte Landes-Kinder- und Jugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald in einer Mitteilung. Zuerst waren die Zahlen vergangene Woche auf der Fachmesse Interschutz in Hannover vorgestellt worden.

Wie groß der Mädchen-Anteil ist

Insgesamt gab es zum Jahresende 1.246 Kinder- und 1.920 Jugendfeuerwehren in Niedersachsen. Nach Angaben des Vereins Niedersächsische Kinder- und Jugendfeuerwehr können Kinder von sechs bis zehn Jahren Mitglied der Kinderfeuerwehr werden. Das waren 2025 insgesamt 22.493 Mädchen und Jungen. Bei der Jugendfeuerwehr waren es 32.205 Mitglieder. Rund 37 Prozent aller Mitglieder in den Kinder- und Jugendfeuerwehren sind Mädchen.

Bei einer Kinderfeuerwehr werden Mädchen und Jungen etwa die Themen Brandschutz und Feuerwehr spielerisch näher gebracht. Echte Feuerwehreinsätze gehören auch bei der Jugendfeuerwehr nicht zur Ausbildung. Allerdings möchten viele Ortsfeuerwehren über die Jugendfeuerwehren Nachwuchs für ihre Arbeit gewinnen. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche nach Angaben des Vereins bei vielen Feuerwehren in den Einsatzabteilungen der Wehren mitmachen.