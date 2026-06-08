Helgoland statt Amsterdam für Kreuzfahrt-Passagiere

Helgoland (dpa) –

Wegen des Wetters haben Urlauber auf dem Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» einen Stopp vor der Nordseeinsel Helgoland eingelegt. Witterungsbedingt sei der ursprünglich geplante Anlauf von Amsterdam in den Niederlanden nicht möglich gewesen, sagte eine Sprecherin von Tui Cruises der Deutschen Presse-Agentur. Die Kreuzfahrt soll aber wie geplant am Dienstag in Bremerhaven enden. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Die «Mein Schiff 3» hat nach Angaben der Reederei Platz für gut 2.500 Passagiere. «Auf der aktuellen Reise ist die „Mein Schiff 3“ nahezu ausgebucht», sagte die Sprecherin. Das sind demnach mehr Menschen an Bord, als Helgoland Einwohner hat. Die Insel gibt die Einwohnerzahl aktuell mit 1.450 an.