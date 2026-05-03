Kind auf Laufrad von Auto erfasst und schwer verletzt

Haselünne (dpa/lni) –

Ein Junge ist im Emsland von einem Auto schwer verletzt worden. Der Sechsjährige fuhr am Samstagvormittag in einem Wohngebiet in Haselünne plötzlich mit seinem Laufrad von einem Grünstreifen auf die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam, wie die Polizei mitteilte. Der Junge geriet in den vorderen Radkasten des Wagens und wurde dabei schwer verletzt. Der 70-jährige Fahrer des Autos fuhr laut Polizei mit niedriger Geschwindigkeit, der Mann hatte demnach das Kind übersehen.