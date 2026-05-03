Wohnhaus brennt komplett aus – 700.000 Euro Schaden

Am Morgen waren die Feuerwehrleute noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Bohmte (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Bohmte (Kreis Osnabrück) ist nach ersten Schätzungen der Ermittler ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei in der Nacht komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Am Morgen waren Feuerwehrleute noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Das Feuer sei zunächst an einem Carport ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen den Angaben zufolge auf das Wohnhaus über. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich unverletzt ins Freie retten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.