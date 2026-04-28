Kieler Handballer kämpfen nach Niederlage ums Final Four

Rasmus Ankermann (M) war einer der besten Kieler Spieler in der Partie bei RK Nexe Nasice. (Archivbild) Tomasz Wojtasik/PAP/dpa

Nasice (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat es verpasst, sich im Viertelfinal-Hinspiel der European League eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Beim kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice gab es eine 30:33 (13:16)-Niederlage. Beste Werfer waren Harald Reinkind und Rasmus Ankermann mit je fünf Toren für Kiel sowie Tin Lucin mit neun Treffern für Nasice.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/Dyn) in Kiel statt. Der Sieger qualifiziert sich für das Final Four, das am 30. und 31. Mai in Hamburg ausgespielt wird.

Die Gastgeber warfen sich dank der besseren Trefferquote schon zu Beginn der Partie einen Vorsprung heraus. In der 7. Minute stand es 5:2 für Nasice. Kiel arbeitete sich heran und glich beim 13:13 (27.) wieder aus. Bis zur Halbzeit folgte aber ein weiterer 0:3-Lauf. Unter anderem traf Nasice-Schlussmann Marcel Jastrzebski zum zwischenzeitlichen 15:13 (29.) in das leere Tor der Kieler.

Rote Karten gegen Magnus Landin

Auch der Beginn der zweiten Hälfte misslang. Lukas Zerbe scheiterte per Siebenmeter an Jastrzebski. Danach aber gelangen den «Zebras» fünf Treffer in Serie, die beim 18:17 (36.) in der ersten THW-Führung mündeten. Die Norddeutschen schafften es jedoch nicht, den Vorsprung zu halten. In der 53. Minute sah zudem Magnus Landin nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte.

Mit einem 30:27 gingen die Kroaten in die letzten vier Minuten der Partie. Dieses Polster verteidigte Nasice bis zum Schlusspfiff und feierte einen verdienten Sieg.