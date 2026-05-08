Hafengeburtstag startet mit Schiffsparade und Lichtshow

Hamburg (dpa/lno) –

Drohnenshow, Schlepperballett und Konzerte – von Freitag bis Sonntag feiert Hamburg seinen Hafen mit einem bunten Fest. Zum Programm des 837. Hafengeburtstags gibt es Paraden mit Schiffen aus aller Welt, Feuerwerk, Ausflugsfahrten und kulinarische Köstlichkeiten.

Beim jährlichen Hafenfest werden in diesem Jahr etwa 250 Schiffe erwartet, wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte. Zwischen den klassischen Ein- und Auslaufparaden am Freitag und Sonntag ist auch das traditionelle Schlepperballett wieder dabei. Auch in diesem Jahr gibt es nach Polizeiangaben ein Waffenverbot rund um das Veranstaltungsgelände.

Schiffe als schwimmende Attraktionen

«Die Schiffe symbolisieren das maritime Erbe der Stadt und zeigen zugleich die beeindruckende Kompetenz, die in Deutschlands größtem Hafen versammelt ist. Unsere schwimmenden Haupt-Attraktionen schaffen eine eindrucksvolle Kulisse, und eine Vielzahl von historischen wie aktuellen Schiffen kann auch im Rahmen des beliebten Open Ship hautnah erlebt werden», sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Musik-Highlights und Drohnen-Show für Olympia

Wie in den letzten Jahren wird auch dieses Mal umrahmt von Hafenlichtern eine schwimmende Bühne auf der Elbe an den Landungsbrücken liegen. Dort treten am Freitag unter anderem auch die Band Santiano und Sänger Oli P. auf.

Am Freitag wird Hamburgs angestrebte Olympia-Bewerbung im Mittelpunkt stehen. Eine große Drohnen-Lichtshow soll den Himmel über den Hafen in ein visuelles Zeichen für die Hansestadt verwandeln, wie der Veranstalter mitteilte. Dafür werden den Angaben zufolge über 1.100 Drohnen den Himmel über dem Hafen erleuchten und Sportarten, Hamburger Wahrzeichen und Symbole für Werte wie Frieden, Freiheit, Vielfalt und Respekt darstellen.

Geburtsstunde des Hamburger Hafens

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens.