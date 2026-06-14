Fünf Schwerverletzte nach Frontalcrash bei Northeim

Fünf Menschen wurden nach dem Unfall in teils kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Philipp Schulze/dpa

Katlenburg-Lindau (dpa/lni) –

Fünf Menschen sind nach einem Unfall in Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

In einem Walstück zwischen einem Golfplatz und Katlenburg-Lindau stießen in der Nacht zum Sonntag aus noch ungeklärter Ursache zwei entgegenkommende Fahrzeuge zusammen, wie die Polizei mitteilt.

Eine 28 Jahre alte Autofahrerin und der 20-jährige Fahrer sowie drei weitere Menschen in seinem Auto wurden schwer verletzt. Eine umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme mit einem Gutachter der Staatsanwaltschaft wurde eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.