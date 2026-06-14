Kinder finden Handgranate beim Spielen in Hildesheim

Hildesheim (dpa/lni) –

Kinder haben in der Innerste in Hildesheim beim Spielen eine Handgranate gefunden. Sofort alarmierten sie Einsatzkräfte, die sich aufgrund des Quietscheentchen-Rennens in der Nähe befanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bereich um die Fundstelle wurde demnach am Samstagnachmittag im Umkreis von 150 Metern abgesperrt.

Eine Schwimmhalle, eine Tennishalle und ein Sportplatz wurden den Angaben zufolge evakuiert. Die Polizei sicherte den Sperrbereich, zudem wurde dieser mit einer Drohne auf Personen kontrolliert. Schließlich sprengte der Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert die Granate. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte sechs Stunden.