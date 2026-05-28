Drei Männer überfallen Taxifahrer – mit einer Art Beil

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem beilähnlichen Gegenstand haben drei Männer in Hamburg einen Taxifahrer erst bedroht und ihm dann Geld geraubt. Das Trio war am S-Bahnhof Holstenstraße eingestiegen und wollte sich zu einem Kino fahren lassen, wie die Polizei mitteilte. Als der 60 Jahre alte Taxifahrer am frühen Mittwochmorgen den Zielort erreicht hatte, konnte er allerdings nicht den Fahrtpreis kassieren. Stattdessen wurde er von den Männern bedroht und gezwungen, ihnen sein Geld zu geben. Dabei erbeuteten die Täter lediglich einen geringen Geldbetrag und flüchteten, wie es hieß.

Obwohl die Polizei mit mehreren Streifenwagen, einem Diensthund und Kollegen der Bundespolizei nach den Räubern suchte, blieb die Fahndung erfolglos. Zwei der drei Täter sollen etwa 18 bis 19 Jahre alt sein, schwarze Haare haben und eine Kapuzenjacke getragen haben. Dabei hatte einer wohl eine auffallend große Nase und der andere eine auffallend kleine Nase. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.