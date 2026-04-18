Akku-Brand in Hannover: Zwei Verletzte nach Wohnungsfeuer

Hannover (dpa/lni) –

Beim Brand eines Akkus in einer Wohnung in Hannover Linden-Nord sind zwei Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr in dem Mehrfamilienhaus sei eine Fensterscheibe durch die Hitze bereits geborsten gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei zu diesem Zeitpunkt weitgehend erloschen gewesen, habe aber noch Nachlöscharbeiten und eine Entrauchung der Wohnung erforderlich gemacht.

Der Bewohner habe zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen, und danach sich sowie eine weitere Person ins Freie gebracht. Er habe Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die zweite Person habe ebenfalls Rauch eingeatmet. Beide seien nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weitere Angaben zur Brandursache, zur Art des Akkus und zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor.