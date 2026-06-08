Lotto: Millionengewinn geht in den Landkreis Oldenburg

Hannover (dpa/lni) –

Ein Glückspilz aus dem Landkreis Oldenburg hat im Lotto-Klassiker «6aus49» mehr als 2,7 Millionen Euro gewonnen. Der Niedersachse tippte am Samstag bundesweit als einziger alle sechs Gewinnzahlen richtig, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Nur die korrekte Superzahl 8 fehlte ihm, um den Jackpot über die maximal möglichen 50 Millionen Euro zu knacken.

Der Jackpot umfasst somit bei der nächsten Ziehung am Mittwoch erneut diese Summe. Die Gewinnchance dafür ist allerdings verschwindend gering – sie liegt nach Angaben von Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 140 Millionen. In den letzten 21 Ziehungen von «6aus49» war es bundesweit niemandem gelungen, die sechs Gewinnzahlen plus die richtige Superzahl zu tippen. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.