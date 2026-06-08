VfL Osnabrück holt jungen Verteidiger vom HSV

Osnabrück (dpa) –

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Abwehrspieler Lukas Bornschein vom Hamburger SV II verpflichtet. Der 21-Jährige hat bei den Hamburgern sämtliche Nachwuchsteams im Leistungszentrum durchlaufen und gehörte seit der Saison 2023/24 zum Kader der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Für den HSV II absolvierte Bornschein seitdem 75 Spiele.

«Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können», sagte Osnabrücks Direktor Sport Joe Enochs zur Verpflichtung des Innenverteidigers. Nach Jonathan Wensing (SV Meppen) und Joel Abu Hanna (Levadiakos) ist Bornschein der dritte Neuzugang bei den Lila-Weißen.