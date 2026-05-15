Zwölf Verletzte bei Küchenbrand im Landkreis Gifhorn

Leiferde (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Leiferde im Landkreis Gifhorn sind zwölf Menschen verletzt worden – darunter auch sechs Kinder und Jugendliche. Das Feuer sei in einer Küche des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Alle Bewohner und Bewohnerinnen konnten das Haus selbstständig verlassen.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Durch den Rauch wurde das Haus jedoch so schwer beschädigt, dass es laut Feuerwehr unbewohnbar war. Einer der Bewohner verletzte sich bei einem Löschversuch mit heißem Fett. Er kam am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohner wurden durch den Rauch leicht verletzt. Alle kamen in einer Wohnanlage in Gifhorn unter.