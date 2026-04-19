25.000 Menschen bei der Langen Nacht der Museen in Hamburg

Die Deichtorhallen zogen während der 23. Langen Nacht der Museen rund 8.500 Besucherinnen und Besucher an. (Archivbild) Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die diesjährige Lange Nacht der Museen in Hamburg hat rund 25.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Insgesamt nahmen 53 Museen an der Kulturnacht teil und boten Interessierten rund 600 Veranstaltungen, berichtete die Sprecherin der Langen Nacht der Museen Hamburg.

Publikumsliebling war die Hamburger Kunsthalle mit rund 10.000 Besuchen. Aktuell wird dort die Doppelschau «Malfluss = Lebensfluss» gezeigt, in der Werke von Edvard Munch (1863-1944) denen Gemälden der österreichischen Künstlerin Maria Lassnig (1919-2014) gegenübergestellt werden.

Mit rund 8.500 Besuchen teilten sich die Deichtorhallen und das Internationale Maritime Museum den zweiten Platz in der Besuchergunst bei der Langen Nacht der Museen. Auf dem dritten Platz lag das beliebte Museumsschiff Rickmer Rickmers mit rund 4.500 Besuchen. Wann die Veranstaltung 2027 stattfindet, steht noch nicht abschließend fest.

Mit dem Ergebnis der Langen Nacht der Museen zeigte sich die Leitung rundum zufrieden, wie die Sprecherin sagte. Die Besucherzahlen aus dem Vorjahr seien übertroffen worden. «Die Lange Nacht der Museen ist ein Gradmesser für die kulturelle Kraft dieser Stadt», sagte Anna Eisenberg, Projektleiterin beim Museumsdienst Hamburg. Im vergangenen Jahr besuchten rund 24.000 Menschen die Kulturnacht.