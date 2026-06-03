An der Schlei formiert sich immer mehr Widerstand gegen die pannengeplagte Fähre „Missunde III“, die seit Jahren ständig ausfällt. Die Menschen fordern sogar die alte Dieselfähre „Missunde II“ zurück. Dazu gehören Kommunalpolitiker:innen, Bürgermeister, engagierte Bürger:innen und jetzt sogar der Betreiber der neuen Solarfähre. Sollte das Land an ihr festhalten und die alte nicht zurückkommen, will er hinschmeißen.
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