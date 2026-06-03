Das Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765 und das Gebäude der Finanzbehörde von Fritz Schumacher am Gänsemarkt sind beides bedeutende Baudenkmäler. Beide Gebäude werden gerade aufwendig saniert. Allein die Sanierung der Finanzbehörde soll etwa 95,7 Millionen Euro kosten.