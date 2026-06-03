Schuldzuweisung, Spott, Rechtfertigung – das Olympia-Referendum war am Mittwoch Debattenthema in der Hamburgischen Bürgerschaft und alle Parteien wollten noch mal richtig Dampf ablassen. Auch das bürgerliche Olympia-Bündnis aus den regierenden SPD und Grünen auf der einen und der oppositionellen CDU auf der anderen Seite ist spätestens am Mittwoch auseinander gefallen.