Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs haben sich am Mittwoch im Bremer Rathaus wieder Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingefunden, um gemeinsam in das neue Jahr zu starten. Und das dürfte ein spannendes für die Hansestadt werden: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist derzeit Präsident des Bundesrates. Damit kommt dem kleinsten Bundesland die Ehre zu, Anfang Oktober die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auszurichten. Hunderttausende Besucher:innen aus ganz Deutschland werden dazu erwartet.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Jan Stölting hatte am Rande der Veranstaltung die Gelegenheit, mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte über die kommenden Monate zu sprechen.



