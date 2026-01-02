Mit dem neuen Jahr gibt es wieder einige Änderungen. Manches wird teurer, anderes wird für Verbraucher:innen günstiger. Das Deutschlandticket kostet nun 63 statt 58 Euro im Monat, die Pendlerpauschale bei langen Arbeitswegen steigt von 30 auf 38 Cent. Außerdem gibt es eine E-Auto-Prämie von 3.000 Euro für Haushalte, die maximal 80.000 Euro im Jahr verdienen. Dafür wird das Fahren mit dem Verbrenner teurer – Benzin und Diesel kosten gut drei Cent mehr, aufgrund der höheren CO2-Steuer – deshalb steigen auch die Heizkosten. Minijobber dürfen nun 603 Euro verdienen, der Mindestlohn wird auf 13,90 Euro pro Stunde angehoben und das Kindergeld steigt auf 259 Euro pro Monat.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Biergarten in Schlittschuhbahn verwandelt: Gastwirt sorgt für Winterspaß in Weener29.12.2025 13:20 Uhr
Was macht man, wenn man eine Gaststätte mit Biergarten direkt am Hafen hat und im Winter die Nachfrage nachlässt? Man setzt den Außenbereich unter Wasser und verwandelt...
Böller, Raketen und Co.: Feuerwerksverkauf in Hannover gestartet29.12.2025 13:17 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) standen die Menschen am Montag in aller Frühe in der Warteschlange, denn der Verkauf von Silvesterfeuerwerk hat offiziell begonnen. Mehrere Hundert Euro geben die...
80 Jahre Kriegsende: Schicksale, Bunker, Bomben und Ruinen29.12.2025 11:44 Uhr
2025 hat sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs gejährt. Dazu haben die SAT.1 REGIONAL-Redakteur:innen Johanna Fischer und Jan Stölting eine Wochenserie produziert. Denn auch...
Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel in Hamburg zieht negative Bilanz23.12.2025 16:08 Uhr
Das Weihnachtsgeschäft ist für Geschäftsinhabende die wichtigste Zeit des Jahres. Am heutigen Dienstag wurde die Bilanz in Hamburg vorgestellt und die sieht in diesem Jahr alles andere...
Weihnachtsmärkte in Lübeck: Besucher und Standbetreiber mit positiver Bilanz23.12.2025 13:14 Uhr
Die Zeit der Weihnachtsmärkte neigt sich dem Ende entgegen. Auf dem Weihnachtsmärkten in Lübeck (Schleswig-Holstein) wird dieses Jahr eine positive Bilanz gezogen. Die Besucher:innen sind zufrieden und...
Papenburger Meyer Werft bleibt fürs Erste in staatlicher Hand23.12.2025 08:38 Uhr
Die Meyer Werft wird weiterhin in staatlicher Hand bleiben. Das teilte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit. Ein Verkauf der Landesanteile sei trotz guter Auftragslage derzeit nicht...