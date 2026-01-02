Mit dem neuen Jahr gibt es wieder einige Änderungen. Manches wird teurer, anderes wird für Verbraucher:innen günstiger. Das Deutschlandticket kostet nun 63 statt 58 Euro im Monat, die Pendlerpauschale bei langen Arbeitswegen steigt von 30 auf 38 Cent. Außerdem gibt es eine E-Auto-Prämie von 3.000 Euro für Haushalte, die maximal 80.000 Euro im Jahr verdienen. Dafür wird das Fahren mit dem Verbrenner teurer – Benzin und Diesel kosten gut drei Cent mehr, aufgrund der höheren CO2-Steuer – deshalb steigen auch die Heizkosten. Minijobber dürfen nun 603 Euro verdienen, der Mindestlohn wird auf 13,90 Euro pro Stunde angehoben und das Kindergeld steigt auf 259 Euro pro Monat.