Am heutigen Mittwoch hat Tim Walter das erste Training bei seinem neuen Klub Holstein Kiel geleitet. Er soll jetzt der Retter in der Not sein und den Verein vor dem drohenden Abstieg in die 3. Liga retten. Aber ist der Ex-HSV-Coach der richtige Mann für die „Störche“ aus Schleswig-Holstein?
