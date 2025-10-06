Eine gute Ausstattung ist die Grundvoraussetzung, damit die Polizei gute Arbeit leisten kann.

Am Montag hat die Polizei Niedersachsen ihre neuen Anschaffungen präsentiert. Vorgestellt wurde zum Beispiel ein Polizeihund, der Datenträger erschnüffeln kann, neue Helme für die Reiterstaffel oder die neuen Anhänger der Spurensicherung. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich die Neuigkeiten in der Polizeiakademie Hann. Münden zeigen lassen.