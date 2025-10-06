Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Eine gute Ausstattung ist die Grundvoraussetzung, damit die Polizei gute Arbeit leisten kann.
Am Montag hat die Polizei Niedersachsen ihre neuen Anschaffungen präsentiert. Vorgestellt wurde zum Beispiel ein Polizeihund, der Datenträger erschnüffeln kann, neue Helme für die Reiterstaffel oder die neuen Anhänger der Spurensicherung. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich die Neuigkeiten in der Polizeiakademie Hann. Münden zeigen lassen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg

06.10.2025 17:18 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Harvestehude ist ein Mann gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt Hamburg am Montag mit. Demnach war am Freitagabend in der Wohnung eines...

Zwei Menschen sterben im Landkreis Lüneburg: Auto prallt bei Überholmanöver gegen Bäume

06.10.2025 09:17 Uhr

Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem schweren Unfall im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Beim Überholen eines anderen Autos kam der Wagen in einer...

Sechsjähriger stirbt auf S-Bahngleisen – Ermittlungen laufen

06.10.2025 08:45 Uhr

Ein sechs Jahre alter Junge ist auf S-Bahngleisen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden das Kind am Samstag gegen 17.30 Uhr schwer verletzt auf...

Video00:49 Sek.

Hamburger Kulturszene wirbt im Schauspielhaus für Zukunftsentscheid

02.10.2025 17:54 Uhr

Am Donnerstag haben prominente Hamburger Persönlichkeiten aus Kultur, Film und Fernsehen im Deutschen Schauspielhaus dazu aufgerufen, den Zukunftsentscheid zu unterstützen. Insgesamt 80 Künstler:innen stehen hinter der Petition....

Video02:39 Min.

Landgericht Oldenburg richtet Zeugenschutzraum für Opfer ein

02.10.2025 15:45 Uhr

Für viele Opfer von Straftaten ist die Vorstellung, dem Täter vor Gericht zu begegnen, ein Alptraum. Am Landgericht Oldenburg (Niedersachsen) können Betroffene sich jetzt in einem Zeugenschutzraum...

Video02:22 Min.

Bundeswehr-Transportflugzeug bei Start in Celle mit Pyrotechnik beschossen

01.10.2025 17:35 Uhr

Am vergangenen Freitag wurde ein Transportflugzeug der Bundeswehr beim Start vom Heeresflugplatz Celle (Niedersachsen) offenbar mit Pyrotechnik beschossen. Das haben Polizei und Verteidigungsministerium erst am Dienstag auf...

Zur Startseite