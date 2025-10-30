Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit dem Hamburger Zukunftsentscheid steht fest, die Stadt will und muss bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein – fünf Jahre früher als eigentlich geplant. Um das zu erreichen, ist die Stadt gezwungen ihre Klimaziele zu verschärfen. Für Hamburger Haushalte bedeutet das auch eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Die Verbraucherzentrale bietet deshalb nun verstärkt Beratungen für Hamburger:innen an, wie sie diese Ziele am effektivsten und kostengünstigsten erreichen können.

Die Verbraucherzentrale informiert beispielsweise gezielt zu Fördermöglichkeiten für PV-Anlagen, Solarthermie und Wärmepumpen oder auch zu sinnvollen Sanierungsmaßnahmen wie etwa der Wärmedämmung. Die Stadt Hamburg bietet verschiedene Fördermöglichkeiten.

Unter der 040/24832-250 (Hamburger Energielotsen) können Interessierte Montag und Dienstag von 9 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr konkrete Beratungstermine vereinbaren. Weitere Informationen unter www.vzhh.de/energieberatung.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Jens Schnieders hat sich mit Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg über Möglichkeiten, Tipps und Finanzierung ausgetauscht.

