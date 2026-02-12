In der Neuen Flora in Hamburg, wo jetzt noch Tarzan auf dem Programm steht, wird ab Dezember das Musical „Der Teufel trägt Prada“ gespielt werden. Das teilte Stage Entertainment am Donnerstag mit.
Rund 20 Jahre nach dem Kinoerfolg kommt die Geschichte der Journalistin Andy Sachs, die vor der Frage steht, wieviel sie für ihren beruflichen Erfolg opfern will, auf die Bühne. Die Musik zu dem Musical stammt von Elton John. Die Deutschlandpremiere ist am 10. Dezember. Der Vorverkauf hat am heutigen Donnerstag begonnen.
In der Neuen Flora in Hamburg, wo jetzt noch Tarzan auf dem Programm steht, wird ab Dezember das Musical „Der Teufel trägt Prada“ gespielt werden. Das teilte Stage Entertainment am Donnerstag mit.