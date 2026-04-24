Klassischer Kuchen war gestern: In einem Kieler Café in Schleswig-Holstein setzt man auf fernöstliche Leckereien. Statt Torte und Streuselkuchen stehen hier vor allem Mochis auf der Karte. Das vegane Dessert besteht aus roter Bohnenpaste, umhüllt von klebrigem, gedämpftem Reisteig. Auch darüber hinaus bietet das kleine asiatische Café Yueye eine große Auswahl an internationalen Süßspeisen – eine authentische Alternative zum klassischen Kaffee-und-Kuchen-Angebot.





