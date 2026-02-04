Tagelanger Dauerfrost legt die Binnenschifffahrt in Niedersachsen lahm. Auch auf dem wichtigen Mittellandkanal in Niedersachsen geht inzwischen nichts mehr: Trotz ständigem Einsatz der Eisbrecher ist die Wasserstraße stellenweise komplett zugefroren. Das Eis ist zu dick, viele Binnenschiffer haben ihre Fahrten eingestellt. Vor der Schleuse Hannover-Anderten kommen die Schiffe nicht weiter. Statt rund 65 Schleusungen pro Tag gibt es aktuell kaum noch Betrieb. Die Folge: Lieferketten geraten ins Stocken. Trotzdem sind Eisbrecher wie die „Löwe“ weiter unterwegs – auch wenn die meisten Wasserstraßen inzwischen gesperrt sind.
