Rund 340.000 Jobs in Niedersachsen hängen direkt oder indirekt von der Automobilindustrie ab. Der Autobranche geht es derzeit jedoch gar nicht gut. Deswegen kam das Thema am Dienstag beim turnusgemäßen Treffen von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit Betriebsräten aus Großunternehmen der Metall- und Elektroindustrie auf den Tisch in der Staatskanzlei.