Schloss Gottorf erhält 194.500 Euro vom Bund für Sanierung

Schleswig (dpa/lno) –

Schloss Gottorf in Schleswig erhält 194.500 Euro aus einem Bundesförderprogramm für kulturelle Einrichtungen. Mit dem Geld sollen Ausstellungsgebäude auf der Schlossinsel saniert und energetisch modernisiert werden, teilte die CDU-Kreisvorsitzende Petra Nicolaisen mit.

Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm «Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen in Deutschland» (INK). Gefördert werden dabei etwa Sanierungen, neue Gebäudetechnik sowie Maßnahmen für Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Leif Erik Bodin wertete die Förderung als Zeichen dafür, dass Schloss Gottorf inzwischen als national bedeutsame Kultureinrichtung anerkannt sei. Nach seinen Angaben übernimmt der Bund im Rahmen des Programms grundsätzlich bis zu 50 Prozent der Projektkosten. Den Rest tragen in der Regel Länder oder Kommunen.