Männer sollen 40-Jährigen in Hamburg eingesperrt haben

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer sollen einen 40-Jährigen in einer Hamburger Wohnung eingesperrt haben, um Geld zu erpressen. Die zwei mutmaßlichen Täter, 24 und 25 Jahre alt, wurden von der Polizei festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Hamburg auf Anfrage mitteilte. Einem Bericht des NDR zufolge befreite eine Spezialeinheit der Polizei den Mann.

Die Verdächtigen sollen den Mann am 30. April im Stadtteil Bahrenfeld eingesperrt haben. Anschließend sollen sie einen vierstelligen Betrag von einem Bekannten oder einer Bekannten des 40-Jährigen gefordert haben. Die Männer sollen gedroht haben, dem Eingesperrten Gewalt anzutun.

Die Kontaktperson habe das geforderte Geld am nächsten Tag übergeben, teilte die Behörde mit. An welchem Tag der Eingesperrte freikam, geht aus der Antwort der Staatsanwaltschaft nicht hervor. Auch bleibt unklar, ob die Verdächtigen und das Opfer sich kannten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die mutmaßlichen Täter wegen erpresserischen Menschenraubs. Das übergebene Geld sei von der Polizei sichergestellt worden.