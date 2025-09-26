In Hamburg rollte in der Nacht zu Freitag ein riesiger Militärkonvoi durch die Stadt – Teil der dreitägigen Militärübung „Red Storm Bravo“. Unter möglichst realistischen Bedingungen wurde das Szenario einer Verlagerung von Truppen und Material trainiert. Dazu gehörte auch die Simulation von Blockaden durch Demonstrierende. Bundewehr und Polizei mussten dabei eng zusammenarbeiten.